Presiden Jokowi meminta Badan Pengelola Keuangan Haji berhati-hati dalam mengelola dana umat senilai Rp 165 triliun.

Meski Presiden menilai investasi 75 persen dari dana tersebut kepada SBSN merupakan langkah yang tepat, dirinya mengingatkan BPKH agar tidak terjerumus kepada saham gorengan yang menjerat Jiwasraya.

Jokowi menyebut dana umat harus dikelola dengan profesional, mengedepankan akuntabilitas prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News