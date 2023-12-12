Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ingin menciptakan layanan Pemerintah yang mudah, murah, dan cepat atau istilah bahasa kekiniannya “sat-set”.

Ganjar juga mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak baperan atau gampang tersinggung ketika mendapatkan kritikan.

Ganjar juga ingin agar penghormatan kepada Hak Asasi Manusia (HAM) harus dijunjung tinggi dan menegaskan berdiri bersama para korban pelanggaran HAM.

