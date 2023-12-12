...

Prabowo Kritisi Anies soal Penanganan Polusi Udara di Jakarta: Susah Kalau Menyalahkan Angin

Irfan Maulana, Jurnalis · Selasa 12 Desember 2023 21:50 WIB
A A A
Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengkritisi Capres nomor urut 1, Anies Baswedan soal penangangan polusi udara ketika dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
 
Hal itu dia sampaikan saat bertanya kepada Prabowo dalam debat Capres di Gedung KPU RI Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (12/12/2023).
 
Prabowo mulanya menyampaikan bahwa Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama lima tahun.
 
Kata dia, APBD DKI Jakarta sekira Rp 80 Triliun dengan jumlah penduduk 80 juta. Dia lantas membanding-bandingkan APBD Jawa Barat Rp 35 Triliun dengan jumlah penduduk 50 juta.
 
Namun, dengan anggaran yang besar tersebut, Prabowo menilai bahwa Indeks polusi udara di Jakarta tertinggi di dunia.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini