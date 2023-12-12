Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tak puas dengan jawaban capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berkaitan dengan persoalan HAM. Ganjar menilai Prabowo tidak mempunyai ketegasan dalam untuk menjawab pertanyaan terkait permasalahan penyelesaian pelanggaran HAM.

Prabowo kemudian menjawab bahwa dirinya merupakan sosok yang tegas membela keras hak asasi manusia. Prabowo bahkan menyinggung bahwa ada tokoh-tokoh yang dulu merupakan tahanan politik kini berada di pihaknya.

(fru)

