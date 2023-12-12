Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pertanyaan Anies Baswedan mengenai putusan MK.

Prabowo menegaskan bahwa keputusan MK mengenai batas usia capres-cawapres sudah final dan harus dilaksanakan.

Lebih lanjut Prabowo mengatakan bahwa semua pilihan ada di tangan rakyat. Jika pasangan nomor urut 2 dinilai melanggar hukum, maka kata Prabowo, rakyat tidak perlu memilihnya

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News