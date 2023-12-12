Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, ditanya oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Prabowo pun mengatakan pertanyaan Ganjar Tendesius. Prabowo juga mengatakan ada beberapa masalah HAM yang saat itu ditangani oleh Cawapres dari Ganjar yakni Mahfud MD.

Kemudian, Prabowo pun menekankan pada Ganjar soal data yang ada tentang orang hilang di DKI.

(fru)

