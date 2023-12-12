Calon Presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mendapat kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan panelis soal HAM, dengan pernyataan apa startegi yang dirinya siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM di papua.

Permasalahan HAM si Papua merupakan hal yang rumit karena adanya gerakan separatisme. Prabowo mengatakan akan memperkuat keamanan dan ekonomi unutk perbaikan sosial di Papua.

Setelah selesai menjawab, giliran Ganjar dan Anies memberikan respon terhadap jawaban Prabowo. Di akhir jawaban Ganjar memberi tambahan bahwa pentingnya melakukan dialog sedangkan Anies menekankan pentingnya hadir keadilan dalam mengatasi konflik.

Kepada Anies Prabowo mengatakan tak sesederhana itu mengatasi konflik Papua, karena ada faktor lain seperti faktor geopolitik.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News