Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan dari capres nomor urut dua Prabowo Subianto terkait sulitnya masyarakat mendapat pekerjaan dalam Debat Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Ganjar pun mengatakan ada beberapa poin untuk mengatasi hal ini salah satunya adalah membuka ruang investasi yang cukup besar dengan cara memastikan penegakan hukumnya bisa berjalan baik.

Selian itu, Ganjar juga mengatakan bahwa harus dibuka kawasan industri. Tidak hanya itu, Ganjar juga mengatakan yang harus disiapkan lagi adalah ketangguhan SDM.

(fru)

