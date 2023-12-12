Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyinggung soal data petani yang tidak pernah beres. Hal ini merespon pertanyaan dari capres Prabowo Subianto saat debat Pilpres mengenai kelangkaan pupuk.

Ganjar juga menyinggung Prabowo Subianto yang pernah menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Namun, Ganjar menyinggung mengenai data petani yang tidak pernah beres. Sehingga, distribusi pupuk tidak tepat sasaran.“Pak data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran,” kata Ganjar.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News