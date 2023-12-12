Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo memaparkan visi-misinya berkaitan dengan menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan. Ganjar menyebut dirinya akan melibatkan seluruh kelompok masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan.

Ganjar menjawab pertanyaan yang dibacakan moderator dengan santai dan tegas. Ia bahkan menyebut memiliki pengalaman 10 tahun untuk melaksanakan tujuannya. Hal tersebut disampaikan Ganjar, Selasa (12/12/2023).

Adapun Musrembang, kata Ganjar, harus melibatkan seluruh kalangan dan kelompok masyarakat. Hal itu termasuk kalangan perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, orang tua hingga kelompok rentan.

Cara itu, kata Mantan Gubernur Jawa Tengah itu, akan mempresentasikan harapan-harapan dari seluruh kalangan. “Sehingga fisiknya kalau bangun mereka paham mana yang akan menggunakan sehingga tidak ada lagi protes pada soal itu,” jelasnya.

Ganjar juga menekankan pemerintah juga harus menerima kritik dan saran yang datang dari masyarakat. Misalnya, kata dia, dengan membuka ruang komplain terhadap pemerintah untuk masyarakatnya sendiri.

(fru)

