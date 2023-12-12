...

Para Capres Paparkan Visi Misi di Debat Pertama, Anies dan Prabowo Saling Sindir, Ganjar Paling Santuy

Selasa 12 Desember 2023 20:30 WIB
A A A
Debat Capres 2024 tahap pertama dibuka dengan paparan visi misi dari masing-masing capres di depan Gedung KPU Pusat, di Jakarta, Selasa (12/12/2023).
 
Visi misi berkaitan dengan penegakan hukum dan HAM. Capres nomer urut 1 Anies Baswedan menekankan tegaknya hukum yang seadil-adilnya. Sedangkan Capres nomer urut 2 Prabowo Subianto menekankan stabilitas hukum, penegakan hukum yang menyuluruh dan keutuhan bangsa serta bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.
 
Capres nomer urut 3 Ganjar Pranowo manaruh perhatian pada fasilitas kesehatan, pendidikan yang layak, lapangan pekerjaan, serta akses bagi disabilitas yang  merata di seluruh daerah. Ganjar juga berjanji akan memberantas korupsi secara tuntas dan tegas.  

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini