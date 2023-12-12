Debat Capres 2024 tahap pertama dibuka dengan paparan visi misi dari masing-masing capres di depan Gedung KPU Pusat, di Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Visi misi berkaitan dengan penegakan hukum dan HAM. Capres nomer urut 1 Anies Baswedan menekankan tegaknya hukum yang seadil-adilnya. Sedangkan Capres nomer urut 2 Prabowo Subianto menekankan stabilitas hukum, penegakan hukum yang menyuluruh dan keutuhan bangsa serta bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

Capres nomer urut 3 Ganjar Pranowo manaruh perhatian pada fasilitas kesehatan, pendidikan yang layak, lapangan pekerjaan, serta akses bagi disabilitas yang merata di seluruh daerah. Ganjar juga berjanji akan memberantas korupsi secara tuntas dan tegas.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News