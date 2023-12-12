...

Ganjar Tawarkan Program Satu Desa Satu Puskesmas Seluruh Indonesia pada Debat Perdana

Felldy Utama, Jurnalis · Selasa 12 Desember 2023 20:15 WIB
A A A
Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menawarkan program satu desa satu puskesmas, dengan satu tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Program ini disampaikan Ganjar pada pemaparan visi misi dalam debat perdana yang digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam ini.
 
Awalnya, Ganjar melaporkan hasil perjalanannya pada saat pembukaan masa kampanye beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, dia mengisahkan cerita seorang pendeta di Merauke yang sangat ingin membantu seorang ibu yang ingin proses lahiran karena minimnya fasilitas kesehatan.
 
Dalam pertemuannya dengan pendeta Leo, mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun memaparkan sebuah program yang akan menjadi solusi dari permasalahan itu, apabila dirinya terpilih menjadi Presiden mendatang.

