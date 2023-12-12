...

Kementerian Luar Negeri Pulangkan 1 WNI dari Gaza ke Indonesia

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Selasa 12 Desember 2023 16:15 WIB
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) akan memulangkan 1 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Gaza menuju Tanah Air pada, Selasa (12/12/2023). WNI tersebut bernama Farid Zanzabil Al Ayubi yang merupakan relawan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C). 
 
Adapun dua relawan lainnya yakni Fikri Rofiul Haq, dan Reza Aldilla Kurniawan memilih untuk tetap berada di Gaza. Farid akan keluar melalui Rafah pada Sabtu malam dan dijemput oleh tim evakuasi KBRI Kairo untuk difasilitasi kepulangannya ke Tanah Air.
 
Reporter: Widya Michella
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

