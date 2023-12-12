...

Firli Bahuri Tidak Hadir di Hakordia 2023, KPK: Semua Insan KPK Diundang

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Selasa 12 Desember 2023 15:45 WIB
Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri diundang KPK pada puncak Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 meski berstatus tersangka terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
 
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan bahwa tidak ada undangan khusus terhadap Firli Bahuri. Ali mengatakan meski status Firli Bahuri dianggap insan KPK nonaktif, Firli masih menerima undangan Hakordia melalui email kantor.
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

