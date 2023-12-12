Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas mendorong DPR dan Pemerintah untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset. Menurutnya RUU tersebut penting untuk segera disahkan. Jokowi menyebut RUU Perampasan Aset menjadi sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.

Selain RUU Perampasan Aset, Jokowi juga mendorong segera disahkannya RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

