Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta evaluasi total karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi. Hal ini karena dari tahun 2004-2022 sudah banyak pejabat yang ditangkap dan dipenjara terkait tindak pidana korupsi.

Jokowi menambahkan, tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

