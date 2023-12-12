Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta evaluasi total karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi. Hal ini karena dari tahun 2004-2022 sudah banyak pejabat yang ditangkap dan dipenjara terkait tindak pidana korupsi.
Jokowi menambahkan, tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia.
Reporter: Raka Novianto
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow