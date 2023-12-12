Hujan deras dan angin kencang merusak rumah di Bandung Timur, Jabar, Senin (11/12). Sejumlah pohon besar di sejumlah titik jalan Kota Bandung juga tumbang.

Akses jalan di Cisaranten Kulon sempat ditutup karena material bangunan di jalan. Sementara pohon tumbang juga menutup jalan di kawasan Cipadung.

Potensi angin kencang diperkirakan akan terjadi hingga beberapa hari ke depan.

Kontributor: Ervan David

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

