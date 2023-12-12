Identitas mayat wanita cantik yang tewas di sebuah apartemen di Bogor terungkap. Korban Nindi Putri Marifa (19), mahasiswi di STIKes jurusan Perawat. Korban warga Kampung Cilengkong, Desa Pamijahan, Bogor.

Keluarga datangi TKP di apartemen lokasi Tanah Sereal, Kota Bogor, Senin (11/12). Meski nyaris membusuk, korban dikenali keluarga dan disebut hilang empat hari.

Korban pamit kuliah dan menginap di rumah temannya sejak 7 Desember. Nindi terlihat terakhir kali dijemput seorang pria dan ditemukan tewas.

Kontributor: Andi Firmansyah

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

