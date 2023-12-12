...

Gadis Cantik Tewas di Apartemen Bogor Ternyata Mahasiswi Keperawatan

Andi Firmansyah, Jurnalis · Selasa 12 Desember 2023 07:30 WIB
A A A
Identitas mayat wanita cantik yang tewas di sebuah apartemen di Bogor terungkap. Korban Nindi Putri Marifa (19), mahasiswi di STIKes jurusan Perawat. Korban warga Kampung Cilengkong, Desa Pamijahan, Bogor.
 
Keluarga datangi TKP di apartemen lokasi Tanah Sereal, Kota Bogor, Senin (11/12). Meski nyaris membusuk, korban dikenali keluarga dan disebut hilang empat hari.
 
Korban pamit kuliah dan menginap di rumah temannya sejak 7 Desember. Nindi terlihat terakhir kali dijemput seorang pria dan ditemukan tewas.
 
Kontributor: Andi Firmansyah
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini