Unai Emery bersama skuadnya Aston Villa berhasil mengalahkan Arsenal 1-0. Pasukan Emery tampil solid untuk mempermalukan mantan timnya di Villa Park berkat gol John McGinn.

Kekalahan ini membuat Arsenal harus merelakan puncak klasemen ke Liverpool. Kapten The Gunners Martin Odegaard menyebut timya kurang beruntung karena kurang tajam dalam menuntaskan peluang.

Produser: Andika Gesta

Video Editor: Fani G.

