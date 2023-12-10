AC Milan bernasib tragis usai dikalahkan Atalanta 3-2 di menit-menit akhir. Kartu merah Davide Calabria (90+3') dibayar mahal dengan gol Luis Muriel pada detik-detik akhir pertandingan (90+5').

Rossoneri sejatinya dua kali mampu mengejar gol Ademola Lookman (38', 55'), lewat tandukan Olivier Giroud (45+3') dan aksi Luka Jovic (80').

Ini jadi kekalahan keempat Milan di liga Musim ini. Hasil ini membuat pasukan Stefano Pioli tercecer dari persaingan scudetto.

