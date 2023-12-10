...

Tragis! Dikartu Merah Menit Akhir, AC Milan Digebuk Atalanta dan Menjauhi Rival Sekota

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 10 Desember 2023 08:45 WIB
A A A
AC Milan bernasib tragis usai dikalahkan Atalanta 3-2 di menit-menit akhir. Kartu merah Davide Calabria (90+3') dibayar mahal dengan gol Luis Muriel pada detik-detik akhir pertandingan (90+5').
 
Rossoneri sejatinya dua kali mampu mengejar gol Ademola Lookman (38', 55'), lewat tandukan Olivier Giroud (45+3') dan aksi Luka Jovic (80').
 
Ini jadi kekalahan keempat Milan di liga Musim ini. Hasil ini membuat pasukan Stefano Pioli tercecer dari persaingan scudetto.
 
----------
 
Produser: Andika Gesta
VE: Fani G.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini