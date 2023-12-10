Beginilah suasana tempat pengungsian internasional di Jemundo, Sidoarjo, Jatim. Pasca kerusuhan pada Jumat (8/12) suasana pada Minggu (10/12) kembali normal.

Sebelumnya, para pengungsi Rohingnya mengamuk hingga merusak berbagai fasilitas. Diduga karena aliran listrik di rumah penampungan itu padam. Sehingga menurut mereka mengganggu aktivitas sehari-harinya.

Kemenkumham Jatim menyayangkan kejadian tersebut. Pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Diketahui, rumah penampungan ini terdapat 301 pengungsi internasional. Di antaranya dari Afghanistan, Somalia, Yaman, Iran hingga etnis Rohingnya dari Myanmar.

Kontributor: Yoyok Agusta

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News