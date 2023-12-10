Siti Atikoh, istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengikuti senam sehat bersama warga. Lokasi di Taman Pulau Situ Gintung 3, Tangsel, Minggu (10/12). Kegiatan berlangsung meriah dengan animo masyarakat yang sangat tinggi.
Dalam acara senam pagi bersama ini turut dihadiri caleg-caleg dari Partai Parindo. Siti Atikoh menyebut dirinya sangat senang dengan adanya kegiatan ini.
Kontributor: Nunung Purnomo
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow