Pesinetron senior Putri Patricia baru menjalani operasi pengangkatan tumor rahim. Hal tersebut dilakukannya usai menjalani serangkaian tes kesehatan.

Aktris cantik tersebut mengaku pulih dengan cepat usai proses operasi. Pasalnya, tumor yang tumbuh di rahimnya masih tergolong dini. Putri lantas mengajak masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.

Produser : Dea K.Charity

(rns)

