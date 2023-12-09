Penyanyi dan Aktris Dewi Gita turut hadir memeriahkan pagelaran seni ‘Sukabumi 1980’. Sebagai penyanyi Sunda, ia membuka penampilannya dengan melantunkan sinden.

Dewi lantas melanjutkan pertunjukan utamanya dengan membawakan Tari Kandangan. Uniknya, tarian khas Sunda ini dikenal dengan gerakan yang maskulin.

Istri Arman Maulana tersebut tampil cantik sekaligus gagah saat mengikuti iringan musik. Aksi Dewi Gita lantas membuat masyarakat yang hadir terpukau.

Produser : Dea K.Charity

Reporter : Nurul Amanah

(rns)

