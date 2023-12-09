...

Lestarikan Budaya, Dewi Gita Nyinden Hingga Menari Kandangan di Pagelaran Seni

Nurul Amanah, Jurnalis · Sabtu 09 Desember 2023 15:30 WIB
Penyanyi dan Aktris Dewi Gita turut hadir memeriahkan pagelaran seni ‘Sukabumi 1980’. Sebagai penyanyi Sunda, ia membuka penampilannya dengan melantunkan sinden.
 
Dewi lantas melanjutkan pertunjukan utamanya dengan membawakan Tari Kandangan. Uniknya, tarian khas Sunda ini dikenal dengan gerakan yang maskulin.
 
Istri Arman Maulana tersebut tampil cantik sekaligus gagah saat mengikuti iringan musik. Aksi Dewi Gita lantas membuat masyarakat yang hadir terpukau.
 
