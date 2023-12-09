Ribuan masyarakat pembela HAM menghadiri acara Panggung Rakyat 'Bongkar' yang diadakan di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (9/12/2023). Acara ini untuk memperingati Hari Anti Korupsi dan Hari HAM sedunia.

Ribuan pengunjung yang datang itu kompak mengenakan pakaian hitam. Di sini terdapat replika makam-makam pegiat HAM yang dipajang. Dikatakan, 400 orang Tokoh Masyarakat Indonesia akan hadir dalam acara tersebut.

Acara ini diharapkan mengingatkan tentang bahaya korupsi dan bagaimana mengatasi serta menyelesaikan secara tuntas kasus kasus korupsi. Termasuk memperkuat lembaga KPK yang terus dilemahkan oleh kekuasaan.

Reporter: Giffar

Produser: Reza Ramadhan

