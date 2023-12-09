...

Panggung Rakyat di GBK Peringati Hari Antikorupsi dan HAM Sedunia

Giffar Rivana, Jurnalis · Sabtu 09 Desember 2023 17:44 WIB
A A A
Ribuan masyarakat pembela HAM menghadiri acara Panggung Rakyat 'Bongkar' yang diadakan di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (9/12/2023). Acara ini untuk memperingati Hari Anti Korupsi dan Hari HAM sedunia.
 
Ribuan pengunjung yang datang itu kompak mengenakan pakaian hitam. Di sini terdapat replika makam-makam pegiat HAM yang dipajang. Dikatakan, 400 orang Tokoh Masyarakat Indonesia akan hadir dalam acara tersebut.
 
Acara ini diharapkan mengingatkan tentang bahaya korupsi dan bagaimana mengatasi serta menyelesaikan secara tuntas kasus kasus korupsi. Termasuk memperkuat lembaga KPK yang terus dilemahkan oleh kekuasaan. 
 
Reporter: Giffar
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini