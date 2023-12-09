Komika asal Lampung Aulia Rakhman diduga melecehkan Nabi Muhammad. Video dugaan pelecehan itu viral di media sosial dan memicu kehebohan. Peristiwa direkam di sebuah kafe wilayah Sukarame, Lampung.

Aulia menerangkan soal arti nama dan mulai menyinggung nama Muhammad. Menurutnya nama Muhammad banyak berada di penjara.

Komika itu juga diduga menyinggung capres yang datang terlambat. Aulia menyebut capres terlambat karena mampir ke tempat prostitusi.

Saat ini, Sabtu (9/12) video viral itu terus mendapat tanggapan dari berbagai pihak.

Kontributor: Andres Afandi

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

