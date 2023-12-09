...

Komika Asal Lampung Diduga Lecehkan Nabi Muhammad saat Kampanye Capres

Andres Afandi, Jurnalis · Sabtu 09 Desember 2023 12:13 WIB
A A A
Komika asal Lampung Aulia Rakhman diduga melecehkan Nabi Muhammad. Video dugaan pelecehan itu viral di media sosial dan memicu kehebohan. Peristiwa direkam di sebuah kafe wilayah Sukarame, Lampung.
 
Aulia menerangkan soal arti nama dan mulai menyinggung nama Muhammad. Menurutnya nama Muhammad banyak berada di penjara.
 
Komika itu juga diduga menyinggung capres yang datang terlambat. Aulia menyebut capres terlambat karena mampir ke tempat prostitusi.
 
Saat ini, Sabtu (9/12) video viral itu terus mendapat tanggapan dari berbagai pihak.
 
Kontributor: Andres Afandi
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini