Meski Pemilu tinggal beberapa bulan lagi, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jember belum menerima surat suara.

Sejauh ini KPUD Jember baru menerima 38.592 kotak suara, dan rusak sebanyak 240 buah. Sebanyak 30.814 bilik suara juga sudah diterima meski 10 diantaranya mengalami kerusakan.

Diharapkan pada bulan Desember 2023 seluruh logistik dapat terpenuhi sehingga tahapan penyortiran hingga pendistribusian dapat berlanjut.

