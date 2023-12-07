...

Wanita Muda Ditemukan Tewas Tenggelam di Danau Sunter

Yohannes Tobing, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2023 18:45 WIB
Seorang wanita muda ditemukan tewas mengambang ditengah Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis (7/12/2023) siang. Wanita berusia 22 tahun tersebut diduga tewas akibat kelelahan saat berenang disekitar Danau. 
 
Saksi mata menyebut sebelum ditemukan tewas, korban terlihat berjalan di pinggir Danau Sunter. Petugas Rescue Damkar menerjunkan 10 personel dalam pencarian yang berlangsung selama 1 jam tersebut.
 
Reporter: Yohannes Tobing
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

