Seorang wanita muda ditemukan tewas mengambang ditengah Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis (7/12/2023) siang. Wanita berusia 22 tahun tersebut diduga tewas akibat kelelahan saat berenang disekitar Danau.

Saksi mata menyebut sebelum ditemukan tewas, korban terlihat berjalan di pinggir Danau Sunter. Petugas Rescue Damkar menerjunkan 10 personel dalam pencarian yang berlangsung selama 1 jam tersebut.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News