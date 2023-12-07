Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly angkat bicara soal pengunduran diri Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Omar Sharif Hiariej

Yasonna mengatakan, hingga saat ini belum ada rencana untuk mencari pengganti Eddy. Terkait pengganti Eddy, Yasonna menyebut hal tersebut merupakan kewenangan dari Presiden.

Sebelumnya, Eddy Hiariej mundur dari jabatan Wamenkumham setelah namanya terseret dalam kasus gratifikasi.

Reporter: Aulina Iasha & Yudi Permana

Produser: Kristo Suryokusumo

