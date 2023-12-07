Pemotor tewas seketika akibat tersambar kereta api jarak jauh. TKP di Perlintasan Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (7/12). Korban pria berusia 45 tahun warga kawasan Matraman, Jaktim.

Awalnya korban melaju dari Salemba menuju Percetakan Negara. Korban nekat menerobos perlintasan dan nahas kereta api lewat. Korban terseret sejauh 20 meter dan tewas, motornya hancur.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: B.Lilia Nova

