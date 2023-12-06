Aktor Reza Rahadian menjadi salah satu artis yang hadir di acara pernikahan Bunga Citra Lestari (BCL) dan Tiko Aryawardhana, di Bali. Reza Rahadian menuturkan bahwa pernikahan sahabatnya menjadi sebuah momen yang sangat indah.

Seperti diketahui, BCL dan Tiko Aryawardhana menikah di Amankila, Bali pada Sabtu (2/12/2023). Tiko Aryawardhana menikahi BCL dengan mahar seperangkat alat sholat dan logam mulia 212 gram.

