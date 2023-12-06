34 tewas dalam serangan udara Israel di Deir al-Balah, Gaza Tengah, Selasa 5/12. Sebagian besar korban luka dan tewas dibawa ke rumah sakit Al-Aqsa.

Dokter berusaha keras merawat korban terluka parah agar bisa tetap bertahan hidup. Anak-anak terluka dirawat di lantai RS ruang gawat darurat yang penuh sesak. Korban tewas dan terluka dilarikan ke RS dengan ambulans.

Israel merangsek masuk ke selatan Gaza berupaya memusnahkan pejuang Hamas. Kementerian kesehatan Hamas mengatakan jumlah korban tewas melampaui 15.890 orang. 41.000 orang lainnya terluka sejak 7 Oktober.

(rns)

