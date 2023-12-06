Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan debat di Pilpres 2024 selayaknya dengan format sendiri-sendiri baik calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).

Wapres mengatakan dengan adanya debat capres dan cawapres, maka masyarakat bisa mengukur kualitas pemimpin Indonesia di masa depan. Terkait materi debat capres-cawapres, Ma'ruf mengatakan hal tersebut merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

