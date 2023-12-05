Presiden Joko Widodo meninjau Bendungan Mbay di NTT, Selasa (5/12). Bendungan di wilayah Nagekeo itu untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Pembangunan Bendungan Mbay telah dimulai sejak akhir tahun 2021. Bendungan menampung 51 juta meter kubik air ditarget rampung akhir 2024.

Bendungan disebut mampu mengairi lahan seluas 4.200 hektare.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News