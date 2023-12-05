Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil, Aceh menyebabkan 5.169 kepala keluarga atau 20.138 jiwa di 29 desa terendam banjir. 29 desa tersebut berada di 5 kecamatan. Sementara di Kecamatan Singkil, banjir merendam 16 desa.

Selain merendam rumah warga, banjir turut merendam fasilitas umum, pendidikan, masjid, dan kantor pemerintahan. Banjir juga merendam sejumlah titik jalan propinsi dan kabupaten, hingga jalan antar desa.

(fru)

