Banjir Rendam Puluhan Desa di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh

Suparman Munthe, Jurnalis · Selasa 05 Desember 2023 20:00 WIB
Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil, Aceh menyebabkan 5.169 kepala keluarga atau 20.138 jiwa di 29 desa terendam banjir. 29 desa tersebut berada di 5 kecamatan. Sementara di Kecamatan Singkil, banjir merendam 16 desa.
 
Selain merendam rumah warga, banjir turut merendam fasilitas umum, pendidikan, masjid, dan kantor pemerintahan. Banjir juga merendam sejumlah titik jalan propinsi dan kabupaten, hingga jalan antar desa.

