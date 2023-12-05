Dua rumah warga di Jalan Poros Sinjai-Malino, Kabupaten Sinjai, Sulsel tertimbun longsor. Material longsor juga menutupi jalan sehingga menyebabkan akses lalu lintas lumpuh.

Longsor terjadi di Desa Botolempangan dan Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Senin (4/12). Atas peristiwa ini satu warga mengalami luka hingga harus dibawa ke rumah sakit terdekat.

Petugas aparat bersama warga kini bersama-sama membersihkan sisa-sisa material longsor.

Kontributor: Bulan Sri Indra Maya

Produser: Akira AW

(fru)

