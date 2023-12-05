...

2 Rumah di Jalan Poros Sinjai-Malino Tertimbun Longsor, Akses Lalin Lumpuh

Bulan Sri Indra Maya, Jurnalis · Selasa 05 Desember 2023 12:27 WIB
Dua rumah warga di Jalan Poros Sinjai-Malino, Kabupaten Sinjai, Sulsel tertimbun longsor. Material longsor juga menutupi jalan sehingga menyebabkan akses lalu lintas lumpuh.
 
Longsor terjadi di Desa Botolempangan dan Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Senin (4/12). Atas peristiwa ini satu warga mengalami luka hingga harus dibawa ke rumah sakit terdekat. 
 
Petugas aparat bersama warga kini bersama-sama membersihkan sisa-sisa material longsor. 
 
Kontributor: Bulan Sri Indra Maya 
Produser: Akira AW

(fru)

