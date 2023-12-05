Dua rumah warga di Jalan Poros Sinjai-Malino, Kabupaten Sinjai, Sulsel tertimbun longsor. Material longsor juga menutupi jalan sehingga menyebabkan akses lalu lintas lumpuh.
Longsor terjadi di Desa Botolempangan dan Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Senin (4/12). Atas peristiwa ini satu warga mengalami luka hingga harus dibawa ke rumah sakit terdekat.
Petugas aparat bersama warga kini bersama-sama membersihkan sisa-sisa material longsor.
Kontributor: Bulan Sri Indra Maya
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow