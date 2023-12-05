CCTV pos pemantau merekam erupsi Gunung Merapi, Senin (5/12). Gunung di perbatasan Yogyakarta dan Jateng itu empat kali erupsi dalam sehari.

Guguran awan panas mengarah ke Kali Boyong hingga radius 3 ribu meter. Warga di lereng gunung diimbau siaga karena ada potensi erupsi susulan.

Saat ini, Selasa (5/12) status Merapi berada pada Level Siaga 3.

Kontributor: Galih Wismaya

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

