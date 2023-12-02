...

Pelatih Jerman U-17 Ungkap Ambisi Besar Lawan Prancis di Final Piala Dunia U-17 2023

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 02 Desember 2023 18:00 WIB
Solo, Jawa Tengah - Timnas Jerman U-17 akan menantang  Prancis di final Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan final nanti akan berlangung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (02/12).
 
Jelang laga nanti, pelatih timnas Jerman U-17 mengungkapkan ambisi besarnya. Ia bertekad akan mencetak sejarah baru untuk meraih gelar pertamanya di kejuaraan ini.
 
Timnya juga berpeluang besar untuk mengawinkan gelar juara Piala Eropa U-17 dan Piala Dunia U-17 pada tahun yang sama.
 
