Solo, Jawa Tengah - Timnas Jerman U-17 akan menantang Prancis di final Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan final nanti akan berlangung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (02/12).

Jelang laga nanti, pelatih timnas Jerman U-17 mengungkapkan ambisi besarnya. Ia bertekad akan mencetak sejarah baru untuk meraih gelar pertamanya di kejuaraan ini.

Timnya juga berpeluang besar untuk mengawinkan gelar juara Piala Eropa U-17 dan Piala Dunia U-17 pada tahun yang sama.

