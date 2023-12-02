Solo, Jawa Tengah - Timnas Prancis U-17 akan menantang Jerman di final Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan final nanti akan berlangung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (02/12).
Jelang laga nanti, pelatih timnas Prancis U-17 melempar pujian kepada tim lawan. Menurutnya, Jerman adalah tim yang bagus dan kuat. Namun, Ia bertekad akan membawa pulang trofi Piala Dunia U-17 2023.
----------------------
Reporter : Septyantoro
Produser: Febry Rachadi
Video Editor: Fani G.
(sfn)
