Solo, Jawa Tengah - Timnas Prancis U-17 akan menantang Jerman di final Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan final nanti akan berlangung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (02/12).

Jelang laga nanti, pelatih timnas Prancis U-17 melempar pujian kepada tim lawan. Menurutnya, Jerman adalah tim yang bagus dan kuat. Namun, Ia bertekad akan membawa pulang trofi Piala Dunia U-17 2023.

Reporter : Septyantoro

Produser: Febry Rachadi

Video Editor: Fani G.

