Timnas Prancis U-17 akan menghadapi Jerman di final Piala Dunia U-17 2023. Tim Ayam Jantan Muda ini melakukan persiapan dengan menjalani latihan ringan untuk menyimpan energi para pemain.

Pelatih Prancis U-17, Jean Luc Vannuchi mengatakan akan menerapkan taktik dan strategi terbaik melawan Jerman. Pertandingan final nanti akan berlangung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (02/12).

