Jalani Latihan Ringan, Pelatih Timnas Prancis U-17 : Kami Simpan Stamina untuk Kalahkan Jerman di Final

Septyantoro, Jurnalis · Jum'at 01 Desember 2023 17:00 WIB
Timnas Prancis U-17 akan menghadapi Jerman di final Piala Dunia U-17 2023. Tim Ayam Jantan Muda ini melakukan persiapan dengan menjalani latihan ringan untuk menyimpan energi para pemain.
 
Pelatih Prancis U-17, Jean Luc Vannuchi mengatakan akan menerapkan taktik dan strategi terbaik melawan Jerman. Pertandingan final nanti akan berlangung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (02/12).
 
Reporter :  Septyantoro
Produser: Febry Rachadi
