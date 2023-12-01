Timnas Prancis U-17 akan menghadapi Jerman di final Piala Dunia U-17 2023. Tim Ayam Jantan Muda ini melakukan persiapan dengan menjalani latihan ringan untuk menyimpan energi para pemain.
Pelatih Prancis U-17, Jean Luc Vannuchi mengatakan akan menerapkan taktik dan strategi terbaik melawan Jerman. Pertandingan final nanti akan berlangung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (02/12).
----------------------
Reporter : Septyantoro
Produser: Febry Rachadi
Ve: Geri A
(sfn)
