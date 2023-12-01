Timnas Prancis U-17 melakukan persiapan menghadapi Jerman U-17 di laga final Piala Dunia U-17 2023. Dibawah guyuran hujan, mereka menjalani latihan yang digelar di Stadion Sriwedari, Solo.
Pasukan Jean-Luc Vannuchi begitu semangat melakoni sesi latihan tersebut. Final Piala Dunia U-17 2023 merupakan edisi kedua buat Prancis sepanjang sejarah.
Sebelumnya, Prancis pernah tampil di final Piala Dunia u-17 edisi 2001. Laga final Piala Dunia U-17 nanti akan berlangsung pada 2 Desember di Stadion Manahan, Solo.
