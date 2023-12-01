...

Mengenang Sosok Kiki Fatmala, Kuat Melawan Kanker Paru Hingga Akhir Hayat

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Jum'at 01 Desember 2023 10:45 WIB
Aktris senior Kiki Fatmala menghembuskan nafas terakhir pada usianya yang ke-56 (1/12/2023). Mendiang berjuang melawan kanker paru-paru stadium 4 selama beberapa tahun terakhir.
 
Sebelum meninggal dunia, Kiki aktif membintangi film Indonesia sejak tahun 1988. Ia mengawali karirnya dengan membintangi film Permainan di Balik Tirai. Kemudian, mendiang dikenal masyarakat luas lewat perannya dalam serial Warkop DKI.
 
