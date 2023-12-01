...

Dunia Hiburan Berduka, Kiki Fatmala Meninggal Dunia di Usia 56 Tahun

Erlangga Agung Asmoro, Jurnalis · Jum'at 01 Desember 2023 09:51 WIB
Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan, artis Kiki Fatmala meninggal dunia, Jumat (1/12/2023). Kiki Fatmala menghembuskan napas terakhirnya dalam usia 56 tahun. Kabar duka ini diketahui publik usai unggahan akun Instagram @debbybasjirev. 
 
Sebelum meninggal dunia Kiki Fatmala sempat mengidap kanker paru-paru stadium 4 sejak 19 November 2021. Setelah menjalani berbagai perawatan, Kiki Fatmala berhasil sembuh melawan kanker paru-paru pada 2022.
 
