Dua warga binaan di Lapas Kelas IIA Serang tewas usai diduga pesta miras oplosan. Lima warga binaan lain masih dalam proses penyembuhan karena mengalami gangguan penglihatan.

Para korban merupakan tahanan narkoba yang mencampur minuman kemasan dengan handsanitizier. Kemenkumham Banten akan meningkatkan pengawasan di kamar tahanan untuk memantau mobilitas para napi.

Kontributor: Mahesa Apriandi

