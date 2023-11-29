Akun @GenerasiMuda_NU membuka polling Capres pilihan netizen 2024. Hasilnya, capres nomor urut tiga atau Ganjar unggul atas dua kandidat lain

Akun itu memberikan pertanyaan terkait siapa nomor capres pilihan netizen. Hasilnya Ganjar Pranowo dipilih oleh 69 persen suara netizen

Nomor urut satu atau Anies Baswedan dipilih oleh 24,1 persen. Prabowo Subianto atau nomor urut dua peroleh suara enam persen. Hingga Rabu, (29/11) total netizen yang ikut polling sebanyak 88.929

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

