Polling Capres Pilihan Netizen, Ganjar Sabet 69 Persen Suara

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Rabu 29 November 2023 12:00 WIB
Akun @GenerasiMuda_NU membuka polling Capres pilihan netizen 2024. Hasilnya, capres nomor urut tiga atau Ganjar unggul atas dua kandidat lain
 
Akun itu memberikan pertanyaan terkait siapa nomor capres pilihan netizen. Hasilnya Ganjar Pranowo dipilih oleh 69 persen suara netizen
 
Nomor urut satu atau Anies Baswedan dipilih oleh 24,1 persen. Prabowo Subianto atau nomor urut dua peroleh suara enam persen. Hingga Rabu, (29/11) total netizen yang ikut polling sebanyak 88.929
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

