Sebagai Bagian dari Perjanjian Gencatan Senjata, Israel Bebaskan 33 Tahanan Palestina

Betty Usman, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 21:00 WIB
Pasukan Israel tembakkan gas air mata dan buldoser untuk padamkan api di Beitunia, Tepi Barat. Lokasi ini tempat pertukaran sandera Palestina sesuai perjanjian Israel-Hamas. Menurut Israel, 11 sandera dibebaskan Hamas di Jalur Gaza di hari terakhir gencatan senjata. Israel akan membebaskan 33 tahanan Palestina pada Senin malam (27/11).
 
Pembebasan ini terjadi beberapa jam setelah Kemenlu Qatar mengatakan Israel dan Hamas telah setuju untuk memperpanjang gencatan senjata selama 2 hari lagi. Israel berjanji memperpanjang gencatan senjata satu hari untuk setiap 10 sandera tambahan.
 
Hamas menyetujui perpanjangan dua hari dengan ketentuan yang sama. Dengan gencatan senjata, pengiriman bahan bakar dan pasokan ke Gaza meningkat.Meski Jumlah bantuan tersebut belum cukup  memenuhi kebutuhan 2,3 juta warga di Gaza.

