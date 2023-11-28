Masa kampanye Pemilu 2024 resmi dimulai hari ini, Selasa (28/11). Salah satu medianya LED Bar Ganjar - Mahfud di Jalan Kyai Tapa, Daan Mogot, Jakbar

LED Bar persis berada di depan Universitas Trisakti. Inovasi iklan LED Bar itu mendapat apresiasi dari mahasiswa Trisakti. LED Bar dinilai ramah lingkungan dan tidak merusak tanaman dan pohon

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

