Masa kampanye Pemilu 2024 resmi dimulai hari ini, Selasa (28/11). Salah satu medianya LED Bar Ganjar - Mahfud di Jalan Kyai Tapa, Daan Mogot, Jakbar
LED Bar persis berada di depan Universitas Trisakti. Inovasi iklan LED Bar itu mendapat apresiasi dari mahasiswa Trisakti. LED Bar dinilai ramah lingkungan dan tidak merusak tanaman dan pohon
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow