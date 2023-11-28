...

Kampanye Perdana, Capres Perindo Ganjar Disambut Tarian Asmat di Merauke

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 08:00 WIB
A A A
Hari pertama kampanye, capres Perindo Ganjar tiba di Merauke, Papua Selatan, Selasa, (28/11). Terlihat Ganjar tiba di Merauke sekitar pukul 08.29 waktu sempat.
 
Ia ditemani Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa dan Gatot Eddy Pramono. Kedatangan Ganjar dan rombongan langsung disambut tari tarian khas suku Asmat.
 
Selain itu, warga yang telah menunggu juga tmpak antusias. Mereka saling berebut untuk bersalaman dan mengajaknya berswafoto. Dalam lawatannya ke Merauke, Ganjar akan bertemu dan mendengar aspirasi warga di Urumbu, Distrik Semangga. 
 
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: Akira AW

(rns)

