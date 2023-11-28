Hari pertama kampanye, capres Perindo Ganjar tiba di Merauke, Papua Selatan, Selasa, (28/11). Terlihat Ganjar tiba di Merauke sekitar pukul 08.29 waktu sempat.

Ia ditemani Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa dan Gatot Eddy Pramono. Kedatangan Ganjar dan rombongan langsung disambut tari tarian khas suku Asmat.

Selain itu, warga yang telah menunggu juga tmpak antusias. Mereka saling berebut untuk bersalaman dan mengajaknya berswafoto. Dalam lawatannya ke Merauke, Ganjar akan bertemu dan mendengar aspirasi warga di Urumbu, Distrik Semangga.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Akira AW

(rns)

