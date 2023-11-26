Capres Perindo Ganjar Pranowo mengunjungi BPS Gereja Toraja, Sabtu (25/11). Ia bersilaturahmi dengan pengurus BPS Gereja Toraja sambil makan siang.

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa isu yang dibahas oleh antar tokoh. Seperti kekerasan perempuan dan persoalan pengembangan pariwisata ke depan.

Usai melakukan pertemuan, Ganjar kemudian melanjutkan dengan ibadah salat. Ia pun terharu karena dirinya diberi sajadah hingga kopiah oleh pendeta.

Kontributor: Jufri Tonapa

Produser: Akira AW

(fru)

