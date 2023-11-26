...

Oknum Guru Diduga Lakukan Pelecehan, Puluhan Murid Gelar Demo - Bikin Petisi

Aimar Rani, Jurnalis · Minggu 26 November 2023 08:01 WIB
Aksi unjuk rasa puluhan murid dalam sekolah viral di medsos. Lokasi terjadi di Kecamatan Cisoka, Tangerang, Banten. Mereka tampak membentangkan spanduk yang bertuliskan menolak keras pelecehan seksual.
 
Para siswa juga menandatangani petisi agar oknum guru tersebut dipecat. Dari keterangan korban, oknum guru itu melakukan pelecehan melalui ponsel. Ia mengirimkan kata-kata tidak senonoh kepada korban.
 
Hingga kini polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih dalam.
 
Kontributor: Aimar Rani
Produser: Akira AW

